Rússia diz que intercetou 86 drones perto de São Petersburgo

"Oitenta e seis drones foram abatidos sobre a região de Leninegrado. As operações de combate continuam", escreveu o governador Aleksandr Drozdenko na plataforma de mensagens Telegram.

Também o autarca de São Petersburgo, Aleksandr Beglov, disse que a cidade "foi alvo de um ataque em grande escala levado a cabo por drones militares".

"Peço aos residentes de São Petersburgo que fiquem em casa e não saiam", acrescentou.

O Aeroporto Internacional de Pulkovo, a sul da cidade, anunciou a suspensão temporária dos voos, sem especificar o motivo.

Na quarta-feira, durante a abertura do Fórum Económico Internacional de São Petersburgo, outrora apelidado de "Davos russo" em referência ao Fórum Económico Mundial, drones ucranianos atacaram uma instalação petrolífera e um sítio militar nas proximidades.

Os convidados que chegavam ao evento foram recebidos por uma coluna de fumo negro ao fundo.

O Fórum termina hoje, após um discurso do Presidente russo, Vladimir Putin.

No total, o Ministério da Defesa russo anunciou a interceção de 376 drones ucranianos durante a noite.

O presidente da câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, afirmou que oito drones foram abatidos quando se dirigiam para a capital russa.

A Ucrânia intensificou recentemente os ataques com drones contra territórios ocupados e contra a Rússia em retaliação pelos bombardeamentos diários russos contra o território ucraniano.

Um ataque com um drone provocou um incêndio que consumiu uma área com cerca de cinco mil metros quadrados num depósito de combustível em Ust-Labinsk, na região russa de Krasnodar, segundo as autoridades locais.

Na Ucrânia, na região de Zaporijia, um ataque com um drone russo contra "infraestruturas essenciais e instalações industriais" fez dois mortos, segundo o chefe militar local, Ivan Fedorov.

Na região de Dnipropetrovsk, que foi alvo de "quase 30 ataques com drones e artilharia", uma pessoa morreu e três ficaram feridas no distrito de Kryvyi Rig, disse o chefe da administração militar regional, Oleksandr Ghanza.

Os serviços de emergência ucranianos reportaram ainda ataques com drones na cidade de Odessa, no sul do país, que não provocaram feridos.