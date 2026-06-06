Rússia diz que intercetou 86 drones perto de São Petersburgo

Rússia diz que intercetou 86 drones perto de São Petersburgo

As forças armadas da Rússia intercetaram 86 drones na região de São Petersburgo, cidade que está a acolher um importante fórum de investimento, anunciou hoje o governador regional.

Lusa /

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"Oitenta e seis drones foram abatidos sobre a região de Leninegrado. As operações de combate continuam", escreveu o governador Aleksandr Drozdenko na plataforma de mensagens Telegram.

Também o autarca de São Petersburgo, Aleksandr Beglov, disse que a cidade "foi alvo de um ataque em grande escala levado a cabo por drones militares".

"Peço aos residentes de São Petersburgo que fiquem em casa e não saiam", acrescentou.

O Aeroporto Internacional de Pulkovo, a sul da cidade, anunciou a suspensão temporária dos voos, sem especificar o motivo.

Na quarta-feira, durante a abertura do Fórum Económico Internacional de São Petersburgo, outrora apelidado de "Davos russo" em referência ao Fórum Económico Mundial, drones ucranianos atacaram uma instalação petrolífera e um sítio militar nas proximidades.

Os convidados que chegavam ao evento foram recebidos por uma coluna de fumo negro ao fundo.

O Fórum termina hoje, após um discurso do Presidente russo, Vladimir Putin.

No total, o Ministério da Defesa russo anunciou a interceção de 376 drones ucranianos durante a noite.

O presidente da câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, afirmou que oito drones foram abatidos quando se dirigiam para a capital russa.

A Ucrânia intensificou recentemente os ataques com drones contra territórios ocupados e contra a Rússia em retaliação pelos bombardeamentos diários russos contra o território ucraniano.

Um ataque com um drone provocou um incêndio que consumiu uma área com cerca de cinco mil metros quadrados num depósito de combustível em Ust-Labinsk, na região russa de Krasnodar, segundo as autoridades locais.

Na Ucrânia, na região de Zaporijia, um ataque com um drone russo contra "infraestruturas essenciais e instalações industriais" fez dois mortos, segundo o chefe militar local, Ivan Fedorov.

Na região de Dnipropetrovsk, que foi alvo de "quase 30 ataques com drones e artilharia", uma pessoa morreu e três ficaram feridas no distrito de Kryvyi Rig, disse o chefe da administração militar regional, Oleksandr Ghanza.

Os serviços de emergência ucranianos reportaram ainda ataques com drones na cidade de Odessa, no sul do país, que não provocaram feridos.

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