Rússia diz que já controla mais uma localidade em Donetsk

O Estado-Maior das Forças Armadas de Kiev relata 90 batalhas na linhas de frente.



As forças ucranianas estão a tentar impedir os avanços russos, com as regiões de Sumy e Chernihiv mais atingidas pelos bombardeamentos russos.



Estas imagens, mostram uma mulher com vida a ser resgatada dos escombros.



Foram partilhadas pelo serviço de emergência da Ucrânia ontem, depois um ataque aéreo russo em Dnipro. Um ataque que matou cinco pessoas.