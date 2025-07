Rússia diz ter abatido 155 drones em ofensiva que causou um morto

"Os sistemas de defesa aérea em serviço intercetaram e destruíram 155 `drones` ucranianos", informou o Ministério da Defesa russo, na plataforma de mensagens Telegram, acrescentando que 53 `drones` foram abatidos só na região de Kursk, na fronteira com a Ucrânia.

Na região de Lipetsk, também no oeste da Rússia, um ataque com `drones` matou uma pessoa, anunciou o governador local.

"Na noite passada, um `drone` caiu no terreno de uma das empresas agrícolas do distrito de Khlevensky", localizado a cerca de 400 quilómetros a sul de Moscovo, provocando um incêndio, referiu Igor Artamonov.

"Uma pessoa morreu e outra ficou ferida", acrescentou o dirigente, também no Telegram.

A Ucrânia realiza ataques aéreos quase diários contra a Rússia, enquanto as forças russas também continuam a bombardear cidades ucranianas, no âmbito da ofensiva russa contra a Ucrânia, lançada em fevereiro de 2022.

Esta vaga ucraniana de ataques com `drones` surge um dia depois do início, em Roma, da IV Conferência sobre a Recuperação da Ucrânia, copresidida pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Também na quinta-feira, teve lugar, no Reino Unido, uma reunião da coligação de aliados de Kiev, que prometeram continuar a manter a capacidade de combate da Ucrânia, assim como participar numa futura força de manutenção de paz, após um cessar-fogo.

A reunião de Londres foi copresidida pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e pelo Presidente francês, Emmanuel Macron.

Nesta reunião participaram, por videoconferência, o enviado dos Estados Unidos para a Ucrânia, Keith Kellogg, e os senadores Lindsay Graham e Richard Blumenthal, que defenderam maiores sanções contra a Rússia.

O republicano Graham e o democrata Blumenthal apresentaram aos aliados europeus e à Ucrânia um novo pacote bipartidário de sanções norte-americanas à Rússia, que descreveram como revolucionário.

O projeto de lei contempla uma tarifa de 500% sobre os produtos importados de países que continuam a comprar à Rússia petróleo, gás, urânio e outros produtos --- visando nações como a China e a Índia, que representam cerca de 70% do comércio de energia russo e financiam grande parte do seu esforço de guerra.

Graham e Blumenthal disseram à agência de notícias Associated Press, em Roma, que esperam levar a legislação a votação no Senado, a câmara alta do parlamento dos Estados Unidos, antes da suspensão dos trabalhos em agosto.

Os dois senadores afirmaram que isso daria ao Presidente norte-americano, Donald Trump, as ferramentas e a flexibilidade de que necessita para forçar o homólogo russo, Vladimir Putin, a negociar o fim da guerra.