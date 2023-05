Rússia diz ter abatido dois mísseis balísticos ucranianos na Crimeia

"As defesas antiaéreas derrubaram sobre a República da Crimeia um míssil balístico disparado de um sistema ucraniano Grom-2. Não houve destruição ou baixas", disse Serguei Aksionov, chefe do governo russo na Crimeia anexada, na sua conta da rede social Telegram.



Posteriormente, um dos conselheiros das autoridades russas na Crimeia, Oleg Kryuchkov, acrescentou que um segundo míssil Grom-2 tinha sido também abatido.



Segundo a agência de notícias estatal russa TASS, esta é apenas a segunda vez que o uso de mísseis balísticos Grom ucranianos foi reportado pelas autoridades na Crimeia, sendo que o primeiro relatório data do mês passado.



Este novo anúncio de ataque com mísseis ocorre numa altura em que a Ucrânia tem alertado para uma contraofensiva iminente e quando se multiplicam ataques na Rússia, por vezes distantes da Ucrânia, sem que os seus autores tenham sido claramente identificados.



O líder do grupo de mercenários russo Wagner, Yevgueni Prigozhin, considera mesmo que a contraofensiva ucraniana já começou, por ter constatado o aumento da atividade do exército ucraniano e de atos de sabotagem em território russo.



"Vemos uma atividade intensa no perímetro e no interior da nossa frente e - apesar de controlarmos a parte interna da nossa frente - no perímetro, a situação não é a melhor", disse Prigozhin na passada quarta-feira.

Também hoje, a Ucrânia alega ter derrubado um míssil hipersónico russo sobre Kiev recorrendo, pela primeira vez, ao recém adquirido sistema americano Patriot.



“Sim, abatemos o ‘único’ kinzhal. Aconteceu durante o ataque noturno de 04 de maio nos céus da região de Kiev”, anunciou o comandante da força aérea, Mykola Oleshchuk, no Telegram.



A combinação da velocidade hipersónica e uma ogiva pesada permite que o kinzhal destrua alvos fortemente fortificados como ‘bunkers’ subterrâneos ou túneis nas montanhas.



Vários mísseis Kinzhal foram lançados contra alvos ucranianos no mês de março, mas não está claro que dano eles causaram ou se todos atingiram os seus alvos.



