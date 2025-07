Rússia diz ter devolvido os corpos de mil soldados à Ucrânia

"No âmbito dos acordos assinados em Istambul, mil corpos de soldados das forças armadas ucranianas foram hoje entregues à Ucrânia", anunciou Vladimir Medinsky, chefe da delegação russa enviada para as negociações, no Telegram. Em troca, a Rússia recebeu os corpos de 19 dos seus soldados que morreram na Ucrânia.



A troca de corpos ocorreu no âmbito de um acordo assinado na segunda ronda de negociações de paz em Istambul, em junho, sendo um dos poucos resultados das negociações entre Moscovo e Kiev.O repatriamento dos restos mortais dos combatentes mortos e a troca de prisioneiros de guerra são as poucas áreas em que os dois países cooperaram desde o início da grande ofensiva russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, e o único resultado concreto das negociações na Turquia. A última troca de prisioneiros ocorreu a 26 de junho.Apesar da pressão do presidente norte-americano, Donald Trump, a Rússia tem rejeitado os apelos para um cessar-fogo e os esforços diplomáticos parecem ter estagnado.O presidente norte-americano prometeu enviar mais armas para a Ucrânia, ao mesmo tempo que ameaçou Moscovo com “sanções severas” caso não avance com um acordo com Kiev em 50 dias.O envio de armas faz parte de um acordo entre Washington e a NATO.O comandante supremo aliado da NATO na Europa, Alexus Grynkewich, disse esta quinta-feira que estes sistemas de defesa serão enviados para Kiev “o mais rapidamente possível”., disse Grynkewich numa conferência de imprensa na cidade alemã de Wiesbaden.Donald Trump disse, na terça-feira, que alguns mísseis Patriot, oriundos da Alemanha, já estavam a caminho da Ucrânia.Enquanto isso, a Rússia e a Ucrânia continuam com a ofensiva.A Força Aérea Ucraniana afirmou que a Rússia lançou 64 drones durante a noite passada, visando principalmente a região de Dnipropetrovsk. Do total de drones, 41 foram abatidos ou desativados.Na Rússia, uma mulher foi morta e um homem ficou ferido na noite de quarta-feira num ataque com drones ucraniano na região de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia.Moscovo disse na manhã desta quinta-feira ter intercetado 126 drones no seu território, a maioria deles em regiões fronteiriças, mas também três na região de Moscovo.