Rússia diz ter intercetado drone norte-americano no Mar Negro

Numa publicação através do Telegram, o Ministério russo da Defesa revelou este sábado que “detetou um alvo aéreo a aproximar-se da fronteira do Estado russo”. O aparelho foi intercetado por um caça Su-30, adiantou Moscovo.



“A tripulação do caça russo identificou o alvo aéreo como um drone de reconhecimento MQ-9ª Reaper da Força Aérea dos Estados Unidos”, acrescentou o Ministério da Defesa.



“Ao aproximar-se do caça russo, o drone estrangeiro de reconhecimento fez inversão de marcha para longe da fronteira”, lê-se ainda no comunicado citado pela agência France Presse.



O caça russo regressou ao aeródromo sem que tenha ocorrido qualquer incidente.



Não é a primeira vez que ocorre este tipo de episódios entre aviões russos e aeronaves do Ocidente, nomeadamente no Mar Negro ou no Mar Báltico, sobretudo desde o início do conflito na Ucrânia.



Em junho último, a Rússia disse ter intercetado três aeronaves do exército britânico. Nos últimos meses, houve aparelhos franceses, alemães e polacos envolvidos em incidentes semelhantes.



Em março, um drone norte-americano Reaper caiu no Mar Negro após as manobras de caças russos, um acidente que elevou as tensões entre Moscovo e Washington.



Em maio, quatro bombardeiros norte-americanos foram intercetados no Mar Báltico por aeronaves russas em dois diferentes incidentes na mesma semana.