Rússia e Coreia do Norte querem cooperação militar e económica. Kim Jong-Un foi à Rússia reunir-se com Vladimir Putin à porta fechada e sem comentários. A venda de armas norte-coreanas à Rússia em troca de tecnologias nucleares e também espaciais, que têm potencial utilização no desenvolvimento de mísseis balísticos, terão estado em cima da mesa.