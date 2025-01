Rússia e Irão assinam acordo de estratégia global

O documento, segundo Moscovo, “visa reforçar a capacidade da Rússia e do Irão em várias partes do mundo” e abrange “a capacidade de desenvolver a economia e resolver problemas sociais, e garantir um potencial de defesa fiável”.



Nos últimos dias, tem-se especulado na Rússia que Moscovo e Teerão poderão assinar uma cláusula de assistência mútua em caso de agressão, à semelhança da que Moscovo assinou com a Coreia do Norte em 2024.



O líder russo, Vladimir Putin, e o seu homólogo iraniano encontraram-se duas vezes nos últimos meses, a última das quais em outubro, à margem da cimeira dos BRICS em Kazan, que Pezeshkian afirmou ser dirigida contra o totalitarismo dos Estados Unidos.



As relações entre a Rússia e o Irão fortaleceram-se nos últimos anos, especialmente no contexto da guerra na Ucrânia, onde Moscovo é apoiado por Teerão, que terá fornecido "drones" e até mísseis ao lado russo, segundo o Ocidente.