É a maior troca de prisioneiros entre a Rússia e o Ocidente, desde o fim da Guerra Fria. Vinte e quatro pessoas voltaram à liberdade, entre elas três norte-americanos. É o caso do jornalista do Wall Street Journal que tinha sido detido em março do ano passado acusado de espionagem. Do lado da Rússia são sobretudo militares que agora regressam a Moscovo.