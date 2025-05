Rússia e Ucrânia trocam 303 prisioneiros de cada um dos lados

"Conforme o previsto nos acordos russo-ucranianos assinados em Istambul em 16 de maio, os lados russo e ucraniano realizaram uma troca de 1.000 por 1.000 entre 23 e 25 de maio", disse o Ministério da Defesa russo em comunicado.

A troca de prisioneiros também foi assinalada pelo presidente da Ucrânia, que na rede social X escreveu que "os defensores ucranianos estão em casa. A terceira parte do acordo de 1.000 por 1.000, assinado na Turquia, foi concluída".

303 Ukrainian defenders are home. The third part of the 1000-for-1000 exchange deal, agreed upon in Türkiye, has been completed.



