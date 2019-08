Rússia. Explosão da semana passada estará relacionada com "novas armas"

RTP12 Ago, 2019, 18:17 / atualizado em 12 Ago, 2019, 18:17 | Mundo

"O trabalho sobre os novos tipos de armas será prosseguido até ao fim", afirmou a agência nuclear russa.



"Cumpriremos os deveres que a nossa Pátria nos confiou. A segurança será totalmente garantida", garantiu o diretor-geral da Rosatom, Alexei Likhatchev.



Na semana passada, o Ministério da Defesa russo, sem divulgar o local da explosão, explicou que o incidente ocorreu “durante um teste ao líquido utilizado nos motores de caças”.



“Não houve substâncias químicas nocivas libertadas para a atmosfera, os níveis de radiação estão normais”, afirmou o Ministério momentos depois de o líquido ter entrado em combustão e provocado, posteriormente, um incêndio na base militar.



No entanto, este sábado as autoridades russas já admitiram que o acidente levou ao encerramento de uma área próxima da base, a norte da Rússia, devido a um aumento da radioatividade no local.



O pico de radiação sentido na região chegou aos dois microsieverts - unidade usada para avaliar o impacto da radiação ionizante sobre os seres humanos - durante 40 minutos e depois caiu para o valor normal de 0,11 microsieverts.



Apesar da alteração de valores na cidade de Severodvinsk, localizada a 40 quilómetros da base de testes de Nyonoksa, ambos os níveis são muito pequenos para causar qualquer tipo de doença por radiação.



Contudo, foi através destes valores que os especialistas norte-americanos começaram a ligar as peças do puzzle.



“A nossa suspeita é de que algo correu mal durante um teste russo a um míssil de cruzeiro movido a energia nuclear“, referiu Jeffrey Lewis, um dos especialistas no controlo de armas dos Estados Unidos.





O aumento dos níveis de radioatividade, ainda que pareça ligeiro, pode indicar o envolvimento de combustível nuclear.







Com esta informação, os peritos norte-americanos automaticamente associaram a explosão a um dos testes realizados ao novo míssil “invencível” de Putin, o 9M730 Burevestnik.

O míssil “invencível”

A explosão mortal

Considerados especialistas “de elite” e apelidados de “heróis” por estarem cientes dos riscos que corriam, os cinco engenheiros nucleares morreram na sequência de uma explosão, na semana passada, numa base militar russa.





Inicialmente o Ministério da Defesa russo sustentou que a explosão da passada quinta-feira tinha ocorrido devido à explosão e posterior combustão de um liquido de combustível. Supostamente, o acidente tinha provocado duas vítimas mortais e seis feridos.



Com este incidente, o Ministério da Defesa russo decidiu vedar a zona e proibir a passagem de civis na área de testes de Nyonoksa.







Mais conhecido como “” – uma espécie de pássaro marinho - e apelidado depela NATO, este míssil de cruzeiro, movido a energia nuclear e desenvolvido pelas Forças Armadas russas, pode ser a única arma com um alcance virtualmente ilimitado.“Há a velocidade versus o peso do sistema e o risco de um míssil que expele radiações para onde quer que vá”, revelou Mark Galeotti, um analista russo no"Estes novos sistemas têm origem nos tempos soviéticos - eles foram retirados das prateleiras e receberam novos investimentos", acrescentou.Divulgado pelo Presidente da Rússia, Vladimir Putin, como uma das seis novas armas estratégicas russas, este míssil, em teoria,O desenvolvimento desta arma experimental ajudaria a explicar o sigilo em torno do acidente, apesar das preocupações do público com os níveis de radiação.Desenvolver uma tecnologia igual a esta parece não ser fácil, visto que os Estados Unidos andam em modo “tentativa-erro” desde a Guerra Fria.Cinquenta anos depois, os norte-americanos apenas conseguiram chegar à fórmula certa para os mísseis balísticos intercontinentais de alta altitude.O responsável pelo centro nuclear de Sarov - uma instalação secreta da época da Guerra Fria que é responsável pelo arsenal de bombas de hidrogênio russas – Valentin Kostyukov afirmou que os testes tinham sido realizados em "".No entanto, a agência nuclear russa já revelou que o teste envolveu uma “De acordo com as declarações da, os engenheiros já tinham terminado os testes quando explodiu o motor. Instantes a seguir, eclodiu um incêndio na base militar.”, referiu a agência.