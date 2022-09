Rússia formaliza anexação de quatro regiões ucranianas

Durante a cerimónia, os decretos de entrada dos novos territórios na Federação Russa serão assinados e o presidente russo, Vladimir Putin, fará um discurso, segundo confirmou, na quinta-feira, o porta-voz do Kremlin.Dmitri Peskov precisou que os líderes separatistas das autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, bem como os das regiões de Kherson e Zaporijia, estão na capital russa para a cerimónia e para reuniões com Putin.A anexação oficial já era esperada após as consultas públicas – que terminaram na terça-feira - nas áreas total ou parcialmente controladas pela Rússia na Ucrânia, cujos habitantes, alega Moscovo, apoiaram esmagadoramente a anexação formal destes territórios pela Rússia.As administrações instaladas por Moscovo nas quatro regiões do sul e leste da Ucrânia - país alvo de uma ofensiva militar russa desde fevereiro - alegam que os indicadores da votação no “sim” à anexação oscilaram entre os 87% e os 99%.Kiev, Estados Unidos e os seus aliados ocidentais condenaram veementemente os referendos, que classificaram como uma "farsa", e afirmaram que não vão reconhecer a anexação dos territórios.