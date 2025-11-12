Rússia interceta vaga de drones ucranianos em várias regiões

Forças russas avançam no leste ucraniano

Há ainda indicação de que as forças russas aproveitaram as condições meteorológicas adversas, nomeadamente o nevoeiro intenso na região, para intensificarem "com sucesso" os esforços para entrarem na cidade de Pokrovsk. A zona onde se registam os combates, situada no leste da Ucrânia, foi um centro industrial e mineiro e é considerada essencial para as comunicações das forças ucranianas.





As forças russas tentaram, durante um ano, capturar esta cidade e as autoridades ucranianas acreditam que estejam entre 300 a 500 tropas russos na região. De acordo com dados oficiais de Kiev, a cidade de Pokrovsk era habitada por mais de 60 mil habitantes, antes da guerra. Atualmente, estima-se que sete mil civis ainda se encontrem na cidade e periferia de Pokrovsk.



O objetivo da Rússia será cercar Pokrovsk e as cidades vizinhas pelo norte, sul e leste, estrangulando as linhas de abastecimento e expulsando os restantes civis, na mais recente manobra para capturar toda a região de Donetsk.





c/ agências

O Ministério da Defesa da Federação Russa comunicou que foram intercetados, na noite de terça-feira, mais de 20ucranianos em sete regiões do território russo, incluindo perto de Moscovo.Segundo comunicado oficial na rede social Telegram, oito dosforam intercetados e destruídos na região meridional de Rostov, perto da fronteira inimiga, enquanto os outros abates verificaram-se nas zonas de Stavropol (quatro), Oriol (três), Briansk (três), Tula (dois), Kaluga (um) e Moscovo (um).No Telegram, Vladimir Vladimirov assegurou ainda que não houve vítimas, sem revelar que instalação industrial foi atingida.Em virtude dos ataques ucranianos, as estruturas aeroportuárias das cidades Vladikavkaz, Grozni e Kaluga fecharam temporariamente os respetivos espaços aéreos e as operações de voo para garantir a segurança dos mesmos.Já na terça-feira as Forças Armadas da Ucrânia tinham confirmado ter atacado uma refinaria de petróleo russa na cidade de Orsk, na região de Orenburg., lê-se num comunicado.O objetivo das forças militares da Ucrânia, nos últimos meses, tem sido atingir meios de produção e distribuição de energia e dificultar os reabastecimentos do exército inimigo, `minando` também a capacidade de o país vizinho exportar crude e produtos derivados, importante fonte de financiamento.As forças russas capturaram mais três povoações no distrito de Zaporizhia. Informação avançada pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, na noite de terça-feira., publicou Oleksandr Sirsky no Facebook, acrescentando que as forças russas sofreram também “perdas consideráveis”.Segundo o 7.º Corpo Aerotransportado das Forças Armadas da Ucrânia, o objetivo da Rússia é alcançar a fronteira norte e, posteriormente, tentar cercar a frente de combate.O responsável não adiantou quais foram as cidades, mas garantiu que “os soldados do Grupo de Forças do Sul estão envolvidos em intensos combates na região de Rivnopillia e Yablukove”., acrescentou o comandante-chefe ucraniano.