Rússia invadiu a Ucrânia há 160 dias

Ao 160.º dia da ofensiva russa em território ucraniano,. Também esta terça-feira, a Rússia anunciou que considerou o batalhão Azov – que integra o Exército da Ucrânia e que foi uma das forças de resistência em Mariupol – como uma "organização terrorista".Embora não haja um fim à vista para este conflito, que começou a 24 de fevereiro, os analistas acreditam queA estratégia inicial de Moscovo tinha objetivos políticos bem claros:No final de abril,, uma vez que inicialmente estavam cerca de 50 mil soldados na linha da frente e, uma semana depois, o número de tropas russas na ofensiva subiu para 150 mil.

Com o reconhecido fracasso do “acordo de Istambul” Moscovo aparentemente repensou a estratégia política e militar e começou a focar as forças russas, em maio, a região do Donbass.

Apoio do Ocidente à Ucrânia

Desde o início do conflito que os países do Ocidente, nomeadamente os Estados Unidos e os Estados-membros da União Europeia, tem manifestado o seu apoio militar, económico e humanitário à invadida Ucrânia. Para além de ajudar na retirada de civis e na receção dos refugiados da guerra, vindos da Ucrânia, a comunidade internacional tem disponibilizado meios humanos e humanitários para território ucraniano, financiamento e armamento.



Quanto à Rússia, o Ocidente tem penalizado enquanto país invasor através de sanções, expulsão de diplomatas e personalidades ligadas ao presidente russo.







Nas últimas semanas, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês) e a UE anunciaram que iam ampliar o apoio militar à Ucrânia através do fornecimento de uma ampla gama de sistemas de armas, munições e equipamentos militares, tais como UCAV (veículo aéreo de combate não tripulado ou Unmanned Combat Aereal Vehicle (UCAV), suporte tático de inteligência de sinais, reconhecimento e compartilhamento de informações recolhidas no teatro de operações por satélites e aeronaves de alerta antecipado e controlo aéreo (Airbone Earty Warning Control, AWACS) operativas em países fronteiriços, mas com amplas capacidades de inteligência, vigilância, aquisição de alvos e reconhecimento (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance, ISTAR).





O secretário-geral da NATO disse, esta terça-feira, que é “vital” que a Aliança Atlântica e os aliados forneçam “ainda mais assistência” militar à Ucrânia e “mais rapidamente”, depois de uma conversa telefónica com o presidente ucraniano. Jens Stoltenberg sublinhou ainda a importância de a NATO continuar a prestar assistência e de forma ainda mais efetiva.





Na segunda-feira, os EUA anunciaram um novo fornecimento de armas para as forças ucraniana e um pacote de 550 milhões de dólares que “incluirá mais munição para os sistemas de mísseis avançados de alta mobilidade, também conhecidos como HIMARS, bem como munição” para artilharia. Washington acusou, no mesmo dia, de “irresponsabilidade” a Rússia por estar a usar a central nuclear de Zaporizhia como “escudo nuclear”, estando esta a servir de base militar.



Vladimir Putin, por seu lado, afirmou que não haverá vencedores numa guerra nuclear e que nem sequer devia “ser desencadeada”.





Já esta terça-feira, ao 160.ºdia do conflito, o procurador-geral adjunto ucraniano, Ihor Mustetsa, revelou que foram abertos 668 processos de investigação de crimes contra crianças. Em causa estão homicídios, agressões sexuais e ferimentos de jovens durante a invasão russa. Além disso, estão ainda a ser investigados 777 situações de ataques das tropas russas que colocaram crianças em risco e que levaram à deslocação das mesmas.