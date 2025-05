Rússia lança dois mísseis balísticos e 116 `drones`

Os dois mísseis balísticos foram direcionados para a região nordeste de Sumi e não foram intercetados.

De acordo com o relatório da Força Aérea Ucraniana, foram abatidos 42 `drones kamikaze` em várias regiões do leste, norte e sul do país.

Este último ataque russo causou devastação nas regiões de Sumi e Donetsk, no nordeste e leste da Ucrânia, respetivamente.

A Rússia continua a atacar o território ucraniano todas as noites com dezenas de `drones`, apesar das repetidas ofertas de cessar-fogo de Kiev.