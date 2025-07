Rússia lança mais de mil drones e mísseis contra Ucrânia em 48 horas

Zelensky lembrou que, com os ataques que tem vindo a acontecer, a Rússia já mostrou que não está interessada na paz ou em negociar um cessar-fogo.O presidente ucraniano pediu e agradeceu o apoio financeiro e militar e lembrou aos países presentes na conferência que o investimento na segurança da Ucrânia é um investimento na sua própria segurança e voltou a sugerir que os fundos congelados à Rússia sejam usados diretamente no apoio aos ucranianos.Esse apoio vai passar a ter uma nova ferramenta - um fundo lançado por alguns países europeus, com o apoio do Banco Europeu para o Investimento, que pretende usar dinheiros públicos para alavancar investimento privado para a reconstrução da Ucrânia.Já a primeira-ministra italiana lembrou o processo de reconstrução da Itália no final da Segunda Guerra Mundial, para dizer que espera que esta conferência possa ser o início da reconstrução da Ucrânia.