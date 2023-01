Rússia lança novo ataque aéreo a Kiev

”, instou, na plataforma digital Telegram, o dirigente da administração militar da cidade de Kiev, Serguiï Popko, depois de essa administração ter indicado que “”.s”, escreveu, por seu lado, o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitshcko, que relatou a ocorrência de explosões no bairro de Desnyanskyi, no nordeste da capital, acrescentando que um rapaz de 19 anos ficou ferido por estilhaços de vidro e foi transportado para o hospital.Bombardeamentos ocorridos pouco antes e após a passagem de ano para 2023, a Kiev e mais sete regiões, tinham já feito pelo menos quatro mortos e 50 feridos, segundo as autoridades ucranianas.Por sua vez, Moscovo afirmou ter atingido instalações de fabrico de "drones" (aeronaves não-tripuladas).No centro de Kiev, um míssil destruiu, na noite da passagem de ano, a fachada de um hotel, ao passo que o chefe da polícia local, Andriï Nebitov, divulgou uma fotografia na rede social Facebook mostrando o que parece ser o que resta de um "drone" com as palavras “Bom Ano” escritas em russo.