Rússia leiloa apartamento da primeira-dama ucraniana na Crimeia

O apartamento de 120 metros quadrados foi leiloado por 44,3 milhões de rublos (cerca de 450 mil euros), de acordo com a agência de notícias russa TASS.

A compradora, Olga Lipovetskaya, disse ao portal de notícias Mash que adquiriu a propriedade devido à localização e ao clima da Crimeia e não pela história.

A propriedade está localizada no complexo de luxo de Yalta, no sul da península, e tem três quartos com vista para o Mar Negro e para o Palácio Livadia, a residência de verão de Nicolau II, último czar da Rússia.

Zelenska adquiriu a casa em 2013, apenas um ano antes de a Rússia anexar a península e numa altura em que o marido e atual Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ainda trabalhava como ator.

As autoridades russas expropriaram-na no início de 2023, ao abrigo de uma alteração legislativa aprovada por unanimidade pelo parlamento da Crimeia. Parte das verbas vão ser utilizadas na guerra.