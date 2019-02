Rússia manifesta preocupação pela escalada militar entre o Paquistão e a Índia

Lusa27 Fev, 2019, 11:26 | Mundo

"Estamos muito preocupados com as notícias que nos chegam e seguimos a situação com muita atenção", disse aos jornalistas o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, apelando à contenção.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia também manifestou hoje "séria preocupação" e pediu "normalização" aos dois países.

Zamir Kabulov, um alto funcionário do Governo russo, disse entretanto que espera que a "tensão" abrande "quanto antes", sublinhando que a União Indiana e o Paquistão são países "amigos da Rússia".

A nova escalada militar entre as duas nações, que possuem armas nucleares, agravou-se na terça-feira depois do anúncio de Nova Deli sobre o bombardeamento do campo de treino do grupo terrorista islâmico Jaish-el-Mohammed (JeM), no Paquistão, responsável pelo ataque que provocou a morte a 42 polícias indianos em Caxemira, no passado dia 14 de fevereiro.

Hoje, o Exército do Paquistão anunciou que derrubou dois aviões de combate da União Indiana que sobrevoavam o espaço aéreo paquistanês.

Os dois pilotos, que conseguiram ejetar-se dos aparelhos, encontram-se detidos no Paquistão.