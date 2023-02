Rússia mantém milhares de ucranianos como prisioneiros de guerra

As autoridades ucranianas admitem que existam cinco mil prisioneiros de guerra entre militares e civis na Rússia. No início da invasão as forças russas levaram civis como prisioneiros dos locais que ocupavam. Uma professora de matemática passou seis meses num destes centros de detenção na Rússia.