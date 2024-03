Rússia mobiliza caça perante aproximação de bombardeiros dos Estados Unidos

Em nota publicada no seu site, o Ministério da Defesa da Rússia relata que, após a deteção de "alvos aéreos" próximos da sua fronteira, as estruturas militares russas fizeram descolar um caça MiG-31.



O caça russo terá então identificado "um par de bombardeiros estratégicos B-1B da Força Aérea dos Estados Unidos".Os bombardeiros estratégicos norte-americanos, prosseguiu o Ministério da Defesa, "ajustaram a rota para se afastarem da fronteira", ao estabelecerem contacto visual com o caça.





"Não ocorreu qualquer violação da fronteira estatal da Federação Russa", vincou ainda o órgão do Governo russo, para acrescentar que a missão decorreu "em estrita conformidade com as normas internacionais para a utilização do espaço aéreo em águas neutras e em conformidade com as medidas de segurança".



c/ agências