Rússia: moeda comemora centenário de atentado contra Lenine

28 Set, 2018, 16:32 / atualizado em 28 Set, 2018, 16:49 | Mundo

Em 30 de agosto último completaram-se cem anos sobre a data fatídica em que o dirigente da revolução russa, Vladimir Ilitch Ulianov, mais conhecido como Lenine, depois de ter discursado numa fábrica em Moscovo, foi alvejado com três tiros quando se preparava para entrar no carro que o levaria de volta ao Kremlin.





A presumível autora do atentado, sobre a qual ficaram a existir algumas dúvidas, era Fanny Kaplan, uma militante esserrista (do partido SR, ou socialista revolucionário). Foi detida, julgada, condenada e fuzilada. No mesmo dia, em Petrogrado, fora igualmente abatido a tiro um outro dirigente bolchevique altamente, Uritsky.





A conjugação dos dois atentados fez pensar numa ofensiva concertada e desencadeou represálias bolcheviques numa escala inédita.





Lenine permaneceu no Kremlin, sem assistência médica durante várias horas, sendo finalmente socorrido e operado. Sobreviveu aos ferimentos, e pôde ainda retomar o trabalho. Mas sofreu sempre as sequelas desses ferimentos que, segundo alguns autores, estiveram na origem da sua morte, cinco anos depois.





No centenário do atentado foi emitida uma moeda comemorativa que figura nos catálogoso numismáticos com o nome "Três Balas para Lenine".







Agora, segundo o site de Russia Today , um grupo dissidente do Partido Comunista da Federação Russa (PCFR) lançou uma campanha para a moeda ser retirada da circulação, para a sua venda ser proibida e para os responsáveis da emissão serem criminalmente processados por propaganda terrorista.









O grupo dissidente, de seu nome "Comunistas da Rússia", candidatou o respectivo dirigente, Maxim Suraikin, às eleições presidenciais deste ano e ficou em sétimo lugar, com um por cento dos votos. O PCFR apresentou também um candidato, que obteve 11 por cento.