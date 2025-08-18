Rússia não dá sinais de tréguas com Zelensky em Washington
Foto: Sofiia Gatilova - Reuters
Morreram sete pessoas num ataque em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. Entre as vítimas estão uma criança de um ano e um jovem com 16. Há ainda notícia de 20 feridos.
Para o presidente da Ucrânia, só pode haver negociações de paz se se mantiver esta linha da frente de guerra, sem mais avanços russos.
Sabe-se, todavia, que depois da cimeira com Donald Trump o presidente da Rússia está a reclamar a anexação do Donbass, que inclui todo o território do Donetsk e de Lugansk. Regiões muito industrializadas e ricas em minérios.
Volodymyr Zelensky já avisou que a Constituição ucraniana não permite a entrega de territórios.
O presidente da Ucrânia está em Washington à procura da paz para o país.