Em direto
Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

Rússia não dá sinais de tréguas com Zelensky em Washington

por RTP

Foto: Sofiia Gatilova - Reuters

Morreram sete pessoas num ataque em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. Entre as vítimas estão uma criança de um ano e um jovem com 16. Há ainda notícia de 20 feridos.

VER MAIS
Em três anos e meio de guerra, a Rússia ocupa já muitos territórios na Ucrânia. Incluem-se as quatro regiões que Vladimir Putin anexou em referendo como Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Isto para além da Crimeia, que já tinha anexado na invasão de 2014.

Para o presidente da Ucrânia, só pode haver negociações de paz se se mantiver esta linha da frente de guerra, sem mais avanços russos.

Sabe-se, todavia, que depois da cimeira com Donald Trump o presidente da Rússia está a reclamar a anexação do Donbass, que inclui todo o território do Donetsk e de Lugansk. Regiões muito industrializadas e ricas em minérios.

Volodymyr Zelensky já avisou que a Constituição ucraniana não permite a entrega de territórios.

O presidente da Ucrânia está em Washington à procura da paz para o país.

Artigos Relacionados

PUB
PUB