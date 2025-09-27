Rússia nega intenção de atacar NATO mas promete "resposta decisiva" a ataques

"A Rússia é acusada de quase planear e atacar os países da NATO e da União Europeia. O Presidente Vladimir Putin tem refutado" tais acusações, declarou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, intervindo no debate geral da 80.ª Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque.

A Rússia, sublinhou, "nunca teve nem tem essas intenções, mas qualquer agressão terá uma resposta decisiva" e "não deve haver dúvidas sobre isto entre os países da NATO e da UE".