Rússia nega intenção de atacar NATO mas promete "resposta decisiva"

"A Rússia é acusada de quase planear atacar os países da NATO e da União Europeia. O Presidente Vladimir Putin tem refutado repetidamente estas preocupações", declarou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, intervindo no debate geral da 80.ª Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque.

A Rússia, sublinhou, "nunca teve nem tem essas intenções, mas qualquer agressão contra o país terá uma resposta decisiva" e "não deve haver dúvidas sobre isto entre os países da NATO e da UE".

Lavrov acusou os países ocidentais de "dizer aos seus eleitores que a guerra com a Rússia é inevitável e a forçá-los a apertar o cinto", enquanto "falam abertamente sobre ataques a territórios russos".

Sobre o conflito na Ucrânia, em curso desde a invasão russa em fevereiro de 2022, Moscovo está "pronto para discutir garantias de segurança" para Kiev, declarou.

Mas, criticou, "até agora, nem Kiev nem os seus patrocinadores europeus parecem ter consciência da gravidade da situação ou estar dispostos a negociar honestamente".