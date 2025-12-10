Rússia nega recrutamento no Irão para combater na Ucrânia

A Embaixada da Rússia em Teerão rejeita estar a recrutar cidadãos iranianos para combaterem na Ucrânia. O desmentido vem após a circulação de uma imagem nas redes sociais iranianas, que prometia o pagamento de 20 mil dólares para combater na frente de batalha.