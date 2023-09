Rússia. O que são os mísseis balísticos “Satanás 2”?

A Agência Espacial Russa Roscosmos anunciou que os mísseis entraram no arsenal disponível em junho do ano passado e Vladimir Putin explicou que estes mísseis estão preparados para combate. Aleksey Zhuravlyov, do Comité de Defesa russo, já antes utilizou o “Satanás 2” como ameaça numa entrevista que aconteceu por volta dos processos de adesão à NATO da Finlândia e da Suécia.



Este responsável mencionou o míssil como uma arma que pode atingir aqueles que são os cérebros da Aliança Atlântica. “Se os Estados Unidos ameaçarem o nosso Estado isso é bom: temos aqui o Sarmat e existirão cinzas nucleares caso achem que a Rússia não deve existir”, declarou Zhuravlyov.



“Podemos lançar o Sarmat a partir da Sibéria e pode chegar ao Reino Unido, se o lançarmos de Kaliningrado o tempo para lá chegar é de 200 segundos”, continuou.



O Sarmat é um míssil gigante. Tem cerca de 35 metros de comprimento e pesa 220 toneladas, podendo carregar 15 ogivas nucleares com capacidade para atingir vários alvos em simultâneo.



O alcance é de 17 mil quilómetros e é tido como peça-chave da artilharia russa, tendo a possibilidade de chegar aos Estados Unidos. Foi desenvolvido para substituir o “Satanás” original, o ICBM.