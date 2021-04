Rússia produz primeiro lote de vacina Covid-19 para animais

De acordo com a agência Reuters, o primeiro lote vai ser fornecido em várias regiões do país, mas as autoridades russas dizem que há vários países que já demonstraram interesse em ter acesso a esta vacina.





Apesar de ainda terem que ser realizados mais estudos, a Organização Mundial da Saúde já em tempos expressou a preocupação com o risco de transmissão do vírus de humanos para os animais.





O regulador russo garante que a Carnivac-Cov é capaz de proteger espécies mais vulneráveis e até impedir mutações virais.





Ainda de acordo com as autoridades russas, estará já em curso o processo para registrar no exterior, em particular na União Europeia, esta vacina feita à medida para os animais.