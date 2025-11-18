Rússia reivindica abate de 31 drones ucranianos em regiões de fronteira

De acordo com o relatório militar, o maior número de aparelhos aéreos não tripulados (drones) abatidos ocorreu na região de Bryansk, na fronteira com a Ucrânia, e na região de Tambov, onde foram abatidos dez drones em cada uma das áreas.

Os restantes drones foram intercetados e destruídos sobre as regiões de Rostov (três), Yaroslavl (três), Smolensk (dois), Kursk (um) e Oryol (um).

Devido aos ataques aéreos ocorridos durante a madrugada, as autoridades russas suspenderam temporariamente as operações nos aeroportos das cidades de Saratov e Penza.

Segundo Kiev, o principal alvo dos ataques com drones são as instalações de produção e abastecimento de energia russas.

Com os ataques, a Ucrânia procura, por um lado, interromper o fornecimento de combustível às Forças Armadas russas e, por outro, diminuir a capacidade da Rússia exportar petróleo bruto e derivados, uma das principais fontes de divisas do país.