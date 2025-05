Rússia reivindica ocupação de 13 localidades na última semana

"Durante a semana, unidades do grupo militar Sever (norte) libertaram as localidades de Loknya, Vladimirivka, Bilovody e Konstantinivka na região de Sumy", indicou o comando russo no seu relatório semanal de guerra.

Por sua vez, o grupo militar Zapad (oeste) capturou Stroevka e Kondrashivka, em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia.

A conquista desta última, localizada a cinco quilómetros a norte da cidade de Kupyansk, ocupada pela Rússia no início da guerra e recuperada pela Ucrânia em setembro de 2022, foi hoje anunciada.

Na plataforma Telegram, o ministro da Defesa russo, Andrei Belousov, felicitou os soldados do 121.º Regimento Motorizado do Exército Russo pela captura deste aglomerado.

"Os soldados do regimento, numa demonstração de coragem e sacrifício, estão a combater com sucesso no setor de Kupyansk. Graças às suas ações profissionais e decisivas, o inimigo sofreu perdas consideráveis ??e fugiu", acrescentou.

Estes avanços das tropas russas surgem depois de o Presidente russo, Vladimir Putin, ter anunciado na semana passada que o Exército pretende criar uma "zona de segurança" na fronteira com a Ucrânia, que incluiria território nas regiões de Sumy e Kharkiv, no norte da Ucrânia.

Na região de Donetsk, no leste do país, as unidades do Grupo do Sul ocuparam as localidades de Stupochki, Romanivka, Stara Nikolaevka e Gnativka, enquanto o Grupo Central assumiu o controlo de Shevchenko.

Por sua vez, o Grupo Militar Vostok ocupou Otranoye e Zelene Pile, também em Donetsk.

O Ministério da Defesa informou ainda no seu relatório semanal que lançou "cinco ataques combinados e dois ataques em massa com armas de alta precisão e `drones` contra empresas do complexo industrial militar ucraniano, infraestruturas de aeródromos militares, centros de inteligência radiotécnica e comunicações por satélite" em resposta ao lançamento de `drones` das forças de Kiev em território russo.

Além disso, o comando militar russo indicou ter atacado o centro de operações especiais e a aviação do Exército ucraniano, um sistema de mísseis antiaéreos Patriot de fabrico norte-americano e uma base marítima de `drones`.

"Os alvos foram atingidos. Todas as instalações militares do regime de Kiev foram destruídas", afirmou o Ministério da Defesa.

A Rússia não reduziu a intensidade da sua ofensiva em toda a frente e até a intensificou nos setores de Sumy e Kharkiv, em paralelo com as negociações com Kiev, cuja próxima ronda está prevista para segunda-feira, em Istambul, Turquia.

As informações sobre o curso da guerra divulgadas pelas duas partes não podem ser verificadas de imediato de forma independente.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).