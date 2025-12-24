Rússia retira cidadania a jornalista crítico da guerra

A revogação da cidadania do editor-chefe do site Important Stories --- designado "agente estrangeiro" e atualmente a operar na Letónia --- foi justificada com a alegada divulgação de "informações falsas" sobre as Forças Armadas russas no contexto da invasão da Ucrânia, segundo a agência de notícias TASS.

Anin, de 39 anos e originário da Moldova, obteve a cidadania russa em 2006.

Em março, um tribunal de Moscovo condenou-o, juntamente com Ekaterina Fomina, também jornalista do mesmo site, a oito anos e seis meses de prisão cada, por "divulgação deliberada de informações falsas sobre as Forças Armadas".

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 - após a desagregação da antiga União Soviética - e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.