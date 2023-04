Rússia. Rublo atinge valor mais baixo do último ano

Segundo dados da Refinitiv, o rublo caiu para o seu valor mais baixo em abril de 2022, desvalorizando mais de 40 por cento logo após o início da invasão russa na Ucrânia e o Ocidente impôs sanções económicas ao regime de Vladimir Putin.



As restrições colocadas à Rússia têm atingido a economia de Moscovo com força, com Putin a admitir pela primeira vez, há poucas semanas, que as sanções do Ocidente têm produzido efeitos negativos.