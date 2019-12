Rússia testa nova internet doméstica "com sucesso"

a Rússia desligou a internet de uma parte dos cidadãos para testar o programa RuNet, que irá afastar a Rússia da rede mundial de computadores. Os testes duraram vários dias e envolveram as agências governamentais russas, os fornecedores locais de serviços de Internet e várias empresas.



O projeto pretende restringir os pontos em que a rede russa se contacta com o resto do mundo, permitindo ao governo um maior controlo em relação às pesquisas dos seus cidadãos.



Os resultados dos testes serão apresentados ao Presidente Vladimir Putin. Os especialistas consideram preocupante a tendência de alguns países em ‘desmontarem a internet’.



Citado pela BBC, Alan Woodward, cientista de computação da Universidade de Surrey, afirma: “Infelizmente, este é apenas um passo no crescente desmembramento da internet. Cada vez mais os países querem controlar o que os cidadãos estão a ver na internet, como a China e o Irão já fizeram”.



A agência de notícias Tass informou que os testes avaliaram a vulnerabilidade dos dispositivos da internet e sua capacidade de resistir a eventuais interferências técnicas.



Os especialistas têm alertado para o facto de criações como esta serem perigosas para a liberdade de expressão.

Os serviços estrangeiros de Web chegam aos países através de cabos submarinos, que funcionam como pontes de conexão, onde a informação é transmitida para as redes de comunicação de outros países. O que implica que esses cabos necessitem de ser cortados, ou regulamentados.



Para que isso seja possível é necessário que os fornecedores locais de internet colaborem, uma vez que, quanto mais redes e conexões existirem num país tiver, mais complicado é controlar o acesso.



Os especialistas afirmam que a Rússia precisa de criar um sistema alternativo.



No Irão, por exemplo, a Rede Nacional de Informações permite o acesso a serviços da Web, enquanto vigia o conteúdo da rede e limita as informações externas.



A tecnologia russa está a sofrer grandes alterações, com a criação do motor de busca Yandex e do correio eletrónico Mail.Ru. Recentemente foi também comunicado que a polícia pretende criar a sua própria Wikipédia.



