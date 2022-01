Rússia-Ucrânia. Kiev pede calma à população e afasta cenário de invasão iminente

, afiançou o ministro ucraniano da Defesa, Oleksii Reznikov, em declarações no Parlamento.Segundo o responsável,, até porque os militares enviados por Moscovo para a fronteira não formaram, ainda, o que o ministro considera “um grupo de batalha” capaz de invadir a Ucrânia.O apelo à tranquilidade por Reznikov faz eco de mensagens semelhantes de outros governantes ucranianos, entre os quais o presidente Volodymyr Zelenskiy, que na segunda-feira garantiu ao país que a situação “está sob controlo”.No entanto, o ministro da Defesa reconheceu esta semana que “há cenários arriscados” nesta escalada de tensões entre Rússia e Ucrânia que estes





Analistas políticos consideram que o Governo ucraniano está a equilibrar a tentativa de acalmar a população com a garantia de que consegue apoio suficiente do Ocidente caso, efetivamente, uma invasão russa aconteça.“As autoridades ucranianas, daí usarem discursos de tranquilidade e dizerem que não há uma ameaça iminente”, considerou à Associated Press o especialista Volodymyr Fesenko.Para este analista, “os planos do Kremlin incluem enfraquecer a situação da Ucrânia e fomentar a histeria e o medo entre os ucranianos, e as autoridades de Kiev estão com dificuldades em travar esta bola de neve”.Uma sondagem recente realizada na Ucrânia revelou, inclusivamente, quepor parte da Rússia.“Claro que temos medo da agressividade da Rússia e de uma guerra que só irá aumentar ainda mais a pobreza dos ucranianos. Mas”, disse à agência norte-americana de notícias o cidadão ucraniano Dmytro Ugol. “Estou preparado para lutar, mas a minha família não o quer. A cada dia que passa, as notícias assustam-nos mais e mais”.

EUA colocam 8.500 militares em “alerta elevado”

A Rússia já negou que esteja a planear um ataque, acusando os EUA de “fomentarem as tensões” na Ucrânia. Mas a verdade é que, nas últimas semanas,. A NATO e os Estados Unidos estão, por isso, preparados para o possível espoletar de uma guerra em breve.Washington decidiu esta terça-feira colocarpara que, em caso de necessidade, sejam imediatamente mobilizados pela NATO para ajudarem a dar resposta a uma guerra entre Rússia e Ucrânia.“O que está em causa é tranquilizar os nossos aliados da NATO”, vincou o porta-voz do Pentágono, John Kirby.Segundo este, ainda não foi tomada uma decisão final sobre mobilização de tropas, mas a ordem do chefe do Pentágono, Lloyd Austin, procura garantir que os Estados Unidos estão prontos para dar uma resposta, caso a NATO decida enviar a sua força de reação rápida para a região.Esta terça-feirapara ajudar a nação a preparar-se para um eventual conflito.As ações norte-americanas acontecem na mesma altura em que os países da NATO colocaram forças em alerta, enviando navios e aviões de combate para reforçar a defesa na Europa Oriental contra a atividade militar russa.A Dinamarca, por exemplo, enviou um navio e aviões de guerra F-16 para a Lituânia, enquanto Espanha enviou quatro caças para a Bulgária e três navios para o Mar Negro para se juntarem às forças navais da NATO. Já a França está preparada para enviar militares para a Roménia.

UE preparada para avançar com sanções

Na segunda-feira, no final de uma reunião do Conselho Europeu em Bruxelas,caso esta viole "a soberania e integridade territorial" da Ucrânia. Os 27 estão, porém, a procurar aliviar a tensão entre as duas nações pela via diplomática."O nosso objetivo é muito simples: evitar um conflito armado no leste da Europa, um conflito armado na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia", frisou Augusto Santos Silva, lembrando que a tensão entre as duas partes "está a evoluir negativamente desde 2014".O ministro dos Negócios Estrangeiros deixou claro que, para já,. "Estamos longe de considerar que esteja esgotada a via política e diplomática. Pelo contrário, ela está em curso e deve ser prosseguida", afirmou.Caso esta via falhe, porém, Bruxelas está preparada para avançar com sanções. "Qualquer agressão contra a Ucrânia, qualquer violação por parte da Rússia da soberania e da integridade territorial da Ucrânia" em termos políticos e económicos por parte da UE, sublinhou Augusto Santos Silva.

c/ agências