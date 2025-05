Rússia vai discutir questões políticas e técnicas com ucranianos

"A delegação russa irá abordar questões políticas e, diria eu, também um conjunto de questões técnicas", disse Ushakov aos meios de comunicação russos, segundo a agência de notícias espanhola EFE.

Ushakov afirmou que "nessa base, serão selecionados os membros" da delegação, cuja composição não foi ainda anunciada pelo Kremlin (presidência).

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, reafirmou hoje que os nomes serão conhecidos assim que as "instruções correspondentes forem dadas pelo Presidente" Vladimir Putin.

"Até à data, não foram dadas quaisquer instruções nesse sentido", acrescentou Peskov.

Ushakov foi apontado pela imprensa norte-americana como um dos membros da delegação que Moscovo vai enviar à Turquia, juntamente com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov.

Nas declarações divulgadas hoje pelos meios de comunicação social russos, Ushakov não confirmou se fará parte da delegação.

Lembrou que Putin propôs no domingo a Kiev o reinício das conversações de 2022, "que foram interrompidas pela parte ucraniana por instigação dos colegas e parceiros ocidentais".

Quanto à possível deslocação do Presidente dos Estados Unidos a Istambul para participar nas negociações, Ushakov disse que Donald Trump "está ocupado com assuntos sérios" no Médio Oriente.

Acrescentou que as autoridades turcas e o consulado-geral russo estão atualmente a organizar a reunião.

"A delegação russa irá esperar pela delegação ucraniana em Istambul", disse hoje Dmitri Peskov na conferência de imprensa telefónica diária.