Rússia vai enviar armas nucleares para a Bielorrússia

A Rússia vai enviar armas nucleares para a Bielorrússia. Vladimir Putin revelou que esse tipo de armamento vai ficar armazenado no país e anunciou também o envio de 10 caças com capacidade para transportar armas nucleares, ao abrigo de um acordo com o governo bielorrusso.