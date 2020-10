Rússia vai replicar foguetes reutilizáveis, mas a metano

Com este novo modelo, apresentado esta segunda-feira, 5 de outubro, pela Roscosmos e o Progress Rocket and Space Center, a Rússia pretende ser um concorrente direto aos lançadores privados norte-americanos e ganhar a corrida neste mercado cada vez mais procurado.





E, para serem competitivos neste mercado, os russos tiveram de imitar a concorrência, mas ir um pouco mais longe e ir além da reutilização. Por isso apostam num novo combustível, o metano, mais rentável e seguro, afirmam os investigadores.





O projecto do foguete reutilizável Amur foi aprovado em reunião do conselho científico e técnico da empresa estatal com a participação de Dmitry Rogozin, diretor-geral da Roscosmos.



Fonte: TACC/DR







O trabalho de desenho experimental, de acordo com os materiais publicados, será denominado "Amur-LNG", o próprio foguete - "Amur" e o prazo para elaboração do anteprojeto está programado até 21 de dezembro.







O custo inicial é de 407 milhões de rublos, um pouco mais de 5 milhões de dólares (4,5 milhões de euros).







Por que metano?

Até o momento, motores de metano-oxigénio estão sendo desenvolvidos para os primeiros estágios de veículos de lançamento promissores; os planos de usar gás natural liquefeito como combustível de foguete são uma tendência global.







A SpaceX vai usar uma versão a gás liquefeito do motor Raptor em vários de seus foguetes.







São os motores a metano, segundo a empresa americana, que devem enviar os primeiros terráqueos a Marte.







Outro motor de metano BE-4 está sendo desenvolvido por outra empresa privada dos Estados Unidos, a Blue Origin, para uso no foguete Vulcan da United Launch Alliance.





O metano é, antes de tudo, um combustível barato, e o seu processamento e uso são amplamente dominados por outras indústrias, o que possibilita a utilização de soluções de infraestrutura já prontas.











Por exemplo, não há necessidade de desenvolver quaisquer instalações especiais de armazenamento de metano no complexo onshore de Amura - os projetos padrão da PJSC Gazprom serão considerados.







Além disso, a apenas 50 quilómetros de Vostochny, está a ser construído um complexo de processamento de gás da Gazprom (Amur GPP) ao abrigo de um contrato com a China, do qual é suficiente estender um gasoduto até ao início de Amur. Abastecer o foguete ficará ainda mais barato.





Lançamento do foguete custará 22 milhões de dólares





Para já o custo orçamentado pela Roskosmos para o primeiro lançamento ronda 22 milhões de dólares, cerca de 18,7 milhões de euros.





Neste total estão incluídos o serviço de lançamento, incluindo o custo do PH Amur de série, a carenagem do nariz e o estágio superior, que funciona na organização do serviço de lançamento e na adaptação da carga útil para todas as combinações de cenários de lançamento, que não deve exceder as dez utilizações.





De acordo com Igor Pshenichnikov, responsável pela implementação do projeto Amur-LNG à agencia informativa TASS, o foguete "Amur" terá 55 metros de altura, com um diâmetro de 4,1 metros e na sua descolagem pesará cerca de 360 toneladas.



Fonte: TACC/DR







O “” terá um primeiro estágio reversível e um segundo de uso único, ambos equipados com motores a metano. O bloco reutilizável receberá hastes de pouso, além de lemes aerodinâmicos, já bem conhecidos nos estágios recicláveis da





Mas este equipamento, diz o especialista do projecto, pode ser retirado para lançamento na versão tradicional descartável.







Com o estágio de retorno, o Amur será capaz de lançar até 10,5 toneladas de carga útil em órbita terrestre baixa, contra 8,5 dos foguetes da série Soyuz-2.







Se for apenas utilizado uma versão única, o Amur levantará até 12,5 toneladas para a mesma órbita.

Primeiro estágio: Dez voos iniciais, mas o objectivo são 100

Os russos, quando sonham, fazem-no em grande e neste projecto as espectativas são enormes.





O estágio reutilizável do novo foguete Amur e os seus motores a metano estão inicialmente programados para 10 utilizações, mas está já planeado o lançamento do primeiro estágio até 100 vezes.







Nesse caso, o motor central do primeiro estágio, que será responsável pelo pouso dinâmico do foguete, deve ser ligado um total de 300 vezes.





“O motor central será responsável por pousar o estágio de volta à Terra. Em cada voo ele operará três vezes: primeiro ele irá acender no lançamento do foguete, na segunda vez o motor irá disparar quando o estágio de reentrada for desacelerado em camadas densas da atmosfera, e na terceira vez ele irá o próprio solo com pouso suave. Se quisermos lançar um estágio reutilizável 100 vezes no futuro, então o motor central deve ser projetado, respectivamente, para 300 partidas ", diz Pshenichnikov.







De acordo com Pshenichnikov, a criação de uma plataforma de pouso offshore para o Amur ainda não foi considerada, uma vez que as condições climáticas no Mar de Okhotsk complicam muito a operação estável dessa plataforma flutuante.





“No entanto, não excluímos o desembarque no mar com posterior retirada da etapa, inclusive em navios especiais, e será considerado no âmbito de um projeto de calado”, acrescentou o especialista à TASS.