Rússia visa equipas de reparação após ataques a rede elétrica ucraniana

O Governo da Ucrânia também refere que também foram atingidos alvos civis. A Rússia lançou mais de 400 drones e 28 mísseis durante os ataques, informou a Força Aérea Ucraniana. Unidades de defesa aérea abateram 333 drones e 16 mísseis.





Peça do jornalista Alexandre David - Antena 1





De acordo com a agência de notícias Reuters, os ataques russos com mísseis e drones na Ucrânia mataram seis pessoas, incluindo duas crianças, e provocaram cortes de energia em todo o país.Duas pessoas foram mortas no ataque da Kiev e quatro, incluindo duas crianças, morreram numa região próxima da capital ucraniana.