Mundo
Guerra na Ucrânia
Rússia visa equipas de reparação após ataques a rede elétrica ucraniana
Depois de um dos maiores ataques de sempre da Rússia contra infra-estruturas de energia da Ucrânia, o Governo de Kiev acusa agora Moscovo de estar a atacar as equipas que tentam reparar as estruturas atingidas.
O Governo da Ucrânia também refere que também foram atingidos alvos civis. A Rússia lançou mais de 400 drones e 28 mísseis durante os ataques, informou a Força Aérea Ucraniana. Unidades de defesa aérea abateram 333 drones e 16 mísseis.
Peça do jornalista Alexandre David - Antena 1
Duas pessoas foram mortas no ataque da Kiev e quatro, incluindo duas crianças, morreram numa região próxima da capital ucraniana.