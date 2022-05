Rússia volta à carga e acusa Israel de apoiar "regime neonazi da Ucrânia"

Ainda no rescaldo das suas declarações de segunda-feira, quando afirmou que Hitler tinha origem judaicas, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, recusou um pedido de desculpas exigido por Israel e, em vez disso, voltou a colocar o dedo na ferida.Moscovo reiterou o argumento de Lavrov de que as origens judaicas de Zelensky não impediram a Ucrânia de ser governada por neonazis.Lavrov fez a declaração sobre Hitler na segunda-feira perante a televisão, depois de ser questionado por que a Rússia justifica a sua invasão na Ucrânia com a necessidade de uma “desnazificação” se o próprio presidente do país, Volodymyr Zelensky, é judeu. Para insultar o presidente ucraniano, Lavrov acabou por atacar também Israel.“As declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros Sergey Lavrov são um escândalo imperdoável. Hitler não tinha ascendência judaica e os judeus não se mataram no Holocausto”, respondeu Lapid. “Envidamos todos os esforços para mantermos uma boa relação com a Rússia, mas há limites e desta vez ultrapassaram esse limite. O governo russo tem de nos pedir desculpa e ao povo judeu”, sublinhou."Como se pode dizer uma coisa destas na véspera da data que assinala a vitória sobre o nazismo [09 de maio de 1945]. Estas palavras significam que o primeiro diplomata da Rússia está a acusar o povo judeu pelos crimes nazis. Não há palavras", disse Zelensky num discurso publicado na madrugada desta terça-feira.