Rússia/Ucrânia. População do leste da Ucrânia surpreendida por soar das sirenes

Mesmo com ausência de soldados ou bombardeamentos, os civis receberam uma mensagem a alertar para a necessidade de fuga.



As autoridades separatistas dizem que as forças ucranianas vão intervir nessas áreas, mas as autoridades em Kiev já deixaram claro que não há qualquer intenção ofensiva por parte dos militares ucranianos em atacar as áreas separatistas.