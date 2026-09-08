Russo detido na Roménia após nova suspeita de sabotagem encomendada por Moscovo

O suspeito deverá manter-se em prisão preventiva pelos próximos 30 dias, sob a acusação de colocar em risco a segurança nacional.





Vladimir Putin, no entanto, garantiu, em conversa telefónica com Donald Trump, que o objetivo de pôr fim ao conflito na Ucrânia, iniciado em fevereiro de 2022, não contempla qualquer intenção agressiva em relação à Europa, explicou o Kremlin.

O serviço de Inteligência de Bucareste (SRI), capital romena, traçou uma operação de detenção, em conjunto com outras agências estrangeiras, e“O cidadão russo foi instruído por um intermediário a produzir material fotográfico com alvos de interesse militar estratégico, incluindo aeronaves de carga Antonov ucranianas durante a sua presença em território nacional”, comunicouO homem, de origem russa, estava sob vigilância desde fevereiro deste ano, confirmou o SRI.Em resposta, a Rússia negou qualquer envolvimento na tentativa de sabotagem.A mais recente operação na Europa ocorreu no aeroporto de Leipzig, na Alemanha, após um ataque falhado com dois drones, que o Governo alemão diz ter tido autoria russa.Em agosto deste ano, incêndios suspeitos em instalações de defesa da Bulgária, Itália e Estónia foram atribuídos a ameaças de Moscovo.A polícia eslovaca também afirmou ter impedido um ataque incendiário contra uma fábrica de drones de origem ucraniana e três pessoas suspeitas de estarem “a cumprir ordens” foram detidas.Já este mês, dois cidadãos búlgaros foram presos por incêndio criminoso contra uma empresa de defesa, em Munique.