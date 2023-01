Russos anunciam tréguas de 36 horas na Ucrânia

A presidência russa (Kremlin) afirmou na quinta-feira que Putin respondeu a um apelo do patriarca da Igreja Ortodoxa Russa para uma trégua durante as celebrações natalícias, ordenando um cessar-fogo ao longo de toda a linha de contacto na Ucrânia desde as 12h00 (de Moscovo, 9h00 de Lisboa) de 6 de janeiro deste ano até à meia-noite de 7 de janeiro (21h00 de Lisboa).Mykhailo Podolyak, conselheiro do presidente ucraniano, qualificou de “hipocrisia” o anúncio de Putin e disse que “apenas se a Rússia deixar os territórios ocupados será possível uma 'trégua temporária'”.O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que Putin está a tentar “ganhar fôlego”, com o anúncio de um cessar-fogo”.



Também a chefe da diplomacia alemã desvalorizou o cessar-fogo russo, afirmando que "se Putin quisesse a paz, retiraria os seus soldados para casa”. “Aparentemente, (Putin) quer continuar a guerra, depois de uma breve interrupção", considerou Annalena Baerbock.