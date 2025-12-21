Russos e americanos em Miami enquanto Moscovo mantém ataques na Ucrânia

Foto: Stringer / Reuters





Em cima da mesa estava a possibilidade de uma reunião conjunta de todas as partes: russos, ucranianos, norte-americanos e europeus. Russos e norte-americanos continuam este domingo, pelo segundo dia, a negociar a paz para a Ucrânia em Miami. As palavras são poucas e os resultados, até ao momento, ainda menos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, terá considerado que seria pouco produtiva nesta fase.





No terreno, a via diplomática parece não fazer caminho. Nas últimas horas a Rússia reivindicou a conquista de duas localidades: Svitle, em Donetsk, e Visoke, em Sumy.



A guerra continua a visar igualmente alvos civis, sobretudo infraestruturas energéticas ucranianas. Regiões inteiras estão às escuras, sem eletricidade nem água quente para aquecimento.



Abrigos aquecidos, onde as autoridades garantem sempre eletricidade, continuam a ser uma forma de resistência num momento em que, apesar das conversações de paz, a guerra não dá qualquer sinal de alívio.