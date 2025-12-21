Mundo
Guerra na Ucrânia
Russos e americanos em Miami enquanto Moscovo mantém ataques na Ucrânia
Não há ainda resultado prático das conversações entre russos e norte-americanos para uma solução diplomática para a guerra na Ucrânia. No terreno, Moscovo reclama a conquista de novas localidades no Donbass.
Foto: Stringer / Reuters
Em cima da mesa estava a possibilidade de uma reunião conjunta de todas as partes: russos, ucranianos, norte-americanos e europeus.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, terá considerado que seria pouco produtiva nesta fase.
No terreno, a via diplomática parece não fazer caminho. Nas últimas horas a Rússia reivindicou a conquista de duas localidades: Svitle, em Donetsk, e Visoke, em Sumy.
A guerra continua a visar igualmente alvos civis, sobretudo infraestruturas energéticas ucranianas.Regiões inteiras estão às escuras, sem eletricidade nem água quente para aquecimento.
Abrigos aquecidos, onde as autoridades garantem sempre eletricidade, continuam a ser uma forma de resistência num momento em que, apesar das conversações de paz, a guerra não dá qualquer sinal de alívio.