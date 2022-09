Russos reagem com cautela e receio à anexação de territórios ucranianos

Foto: Reuters

A população receia que esta nova jogada russa desencadeie um alargamento do conflito e que Putin não se contente apenas com estes territórios, querendo anexar ainda mais regiões em breve, insistindo na ofensiva na Ucrânia para alcançar esse fim.



Também na Estónia, que faz fronteira com a Rússia, está alarmada com a possibilidade de um alastramento do conflito ao seu território.



A atmosfera é de grande incerteza, como constatou o correspondente da RTP, Evgueni Mouravitch.