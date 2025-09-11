Rutte sublinha que NATO permanece unida "contra qualquer ameaça" 24 anos após o "11 de setembro"

"A NATO esteve unida então e está unida hoje, contra qualquer ameaça", escreveu o responsável neerlandês nas redes sociais.

Rutte acrescentou que, nesta data, recorda-se quem morreu e quem perdeu familiares nos ataques de 11 de setembro.

"Recordamos o serviço de quem respondeu nesse dia e de quem serviu e continua a servir para proteger e defender", afirmou ainda.

Quase 3.000 pessoas morreram a 11 de setembro de 2001, quando um grupo de terroristas da Al-Qaida sequestrou quatro aviões comerciais: dois atingiram as Torres Gémeas de Nova Iorque, um embateu contra o Pentágono e o quarto caiu na Pensilvânia, depois de os passageiros tentarem retomar o controlo da aeronave.