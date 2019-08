Sabre de luz de Samuel L. Jackson e o machado de Jack Nicholson à venda

RTP21 Ago, 2019, 17:58 | Mundo

O machado de Jack Nicholson, em “The Shining”, a armadura romana de Russell Crowe no “Gladiador” e até o sabre de luz usado por Samuel L. Jackson, em “Star Wars”. Mais de 900 peças vão ser vendidas, no próximo mês, num dos maiores leilões anuais de cinema.





O tempo passa, mas as vontades não mudam. Dos miúdos aos graúdos, este ano, os adereços da saga do “Star Wars” podem voltar a ser os mais procurados.







Um capacete de um Stormtrooper usado em 1977, no quarto episódio de Star Wars intitulado de “Uma Nova Esperança”, pode vir a ser um dos itens mais desejados. O preço de venda estimado vai desde os 130 mil aos 196 mil euros.

O valor pedido pelo sabre de luz empunhado por Samuel L. Jackson em “também não fica muito atrás.Por outro lado, ocompleto usado por Michael Keaton no filme “”, em 1989,Já a, usada por Pierce Brosnan em "Golden Eye", vai estar cotada em 65 mil euros.O filme “Forrest Gump” também vai leiloar algumas peças, nomeadamente, um par de ténis e umas meias da, usados por Tom Hanks. Este conjunto deve custar entre 9 mil e 11 mil euros.No entanto, para quem pretende gastar menos dinheiro,. Com esse valor, vai ser possível adquirir o poster do filme de “”, lançado em 2005.No ano passado o item mais cobiçado foi o casaco de Han Solo, utilizado por Harrison Ford no quinto episódio da saga. Ainda assim, o adereço usado no filme “”,Em contrapartida, o icónico chapéu de Harrison Ford, utilizado em 1981 no primeiro filme da sagaintitulado “”,A impressionante coleção deste ano,, vai ser colocada à venda no BFI IMAX, em Londres.O sexto leilão anual, apresentado pela rede de cinemas Odeon e realizado pela, vai ser transmitido ao vivo.