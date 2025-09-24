Sadiq Khan: "Trump mostrou que é racista, sexista, misógino e islamofóbico"
O presidente da câmara de Londres, Sadiq Khan, classificou o presidente norte-americano, Donald Trump, como "racista, sexista, misógino e islamofóbico". É a resposta a Trump após este ter usado o discurso na Assembleia Geral da ONU de terça-feira para dizer que Khan é um "presidente de câmara terrível" e sugerir que a capital britânica está a caminho de ser governada pela lei islâmica.
"I think President Trump has shown he is racist, he is sexist, he is misogynistic, and he is Islamophobic."— Sky News (@SkyNews) September 24, 2025
London Mayor Sir Sadiq Khan has responded to a series of verbal attacks from Donald Trump.
Latest ➡️ https://t.co/dPeHk3ZX7L
📺 Sky 501, Virgin 602 and Freeview 233 pic.twitter.com/PZ4gSWTkCY
“Este é um presidente de câmara que marcha com o Movimento Pride, que defende a diferença de antecedentes e opiniões, que está focado em melhorar os transportes, o nosso ar, as nossas ruas, a nossa segurança, as nossas escolhas", argumentou Streeting.