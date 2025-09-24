Sadiq Khan: "Trump mostrou que é racista, sexista, misógino e islamofóbico"

Desde que Sadiq Khan foi eleito para a câmara de Londres, em 2016, que Donald Trump tem lançado farpas ao líder do município britânico.







Os mais recentes ataques verbais surgiram em julho deste ano, quando o presidente norte-americano se referiu ao londrino e ex-membro do Parlamento como "uma pessoa desagradável".





Mas não se ficou por aqui. Nesta terça-feira usou o palco da Assembleia Geral das Nações Unidas para reiterar a acusação: "É um presidente de câmara terrível". Acrescentou mesmo que Londres estará prestes a ser governada de acordo com a lei islâmica (sharia).







"Eu olho para Londres, onde está um presidente de câmara terrível, terrível", disse Trump, sugerindo que "agora Sadiq Khan quer implantar a sharia".







Após as palavras de Trump, a equipa de Khan divulgou um comunicado para sublinhar uma ideia: "Não vamos valorizar os seus comentários terríveis e incompreensivos com uma resposta".





Porém, no dia seguinte, Khan, que é o primeiro presidente de câmara muçulmano de uma capital ocidental, falou aos jornalistas durante uma viagem de autocarro na cidade, classificando Trump de "racista".







À BBC, respondeu com ironia que "as pessoas devem estar a perguntar-se sobre quem é este presidente da câmara muçulmano que lidera uma cidade liberal, multicultural, progressista e bem-sucedida. [Estes ataques verbais] parecem ser indicadores de que eu habito a cabeça de Donald Trump sem pagar renda".







"Estou agradecido pelo número recorde de norte-americanos que vêm morar em Londres. Deve haver uma razão para isso", sublinhou o presidente da câmara.





"Acho que Donald Trump mostrou que é racista, é sexista, é misógino e é islamofóbico", deixou claro Sadiq Khan.



— Sky News (@SkyNews) September 24, 2025





Entretanto, o secretário da Saúde do Reino Unido, Wes Streeting, saiu em defesa do autarca, deixando claro que “Sadiq Khan não está a tentar impor a lei sharia a Londres”.



“Este é um presidente de câmara que marcha com o Movimento Pride, que defende a diferença de antecedentes e opiniões, que está focado em melhorar os transportes, o nosso ar, as nossas ruas, a nossa segurança, as nossas escolhas", argumentou Streeting.

