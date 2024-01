Saleh al-Arouri, do Hamas, dado como morto em ataque israelita em Beirute

Reuters

De acordo com a informação disponível, os responsáveis israelitas querem que as tribos ou clãs palestinianos passem a governar as áreas que têm sob sua jurisdição.



Mas o Hamas já avisou que não abdica de ser uma voz determinante sobre o futuro da Palestina.



Entretanto, no terreno, há notícia de um ataque do exército israelita em Beirute, no Líbano, que terá provocado a morte de um dos líderes do Hamas.



No plano diplomático, perante as acusações sul-africanas de genocídio na Faixa de Gaza, Israel planeia nomear um juiz em seu nome para se defender das acusações.



O objectivo de Tel Aviv, avança o jornal Haaretz, é impedir que o tribunal da ONU emita uma providência cautelar que determine o fim da guerra em Gaza.