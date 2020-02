Salvadorenhos deportados dos EUA são mortos e vítimas de abusos

A maioria das mortes documentadas pela Human Rights Watch no relatório acontece menos de um ano depois do regresso dos deportados.

, declarou a diretora administrativa do Programa dos Estados Unidos da Human Rights Watch, Alison Parker.Parker acrescentou queCom cerca de seis milhões de habitantes, El Salvador é um dos países do mundo com maior taxa de homicídios e violência sexual.As autoridades são, na maioria das vezes, ineficazes na proteção da população contra a violência, que é, na maioria das vezes, provocada por gangues de rua – com mais de 60 mil membros em todo o país, refere o jornal britânico“Os Estados Unidos devem saber que isto está a acontecer, porque os casos forma divulgados publicamente e, mais importante, porque os salvadorenhos deixam claro no spedidos de asilo que esta é a sua realidade”, declarou Elizabeth Kennedy, coautora do relatório.

Em 2019, a ONU informou que o número de assassinatos em El Salvador diminuiu. Contudo, o país ainda tem uma das maiores taxas do mundo.



Entre 2014 e 2018, os Estados Unidos deportaram cerca de 111 mil salvadorenhos de volta ao seu país.De acordo com o relatório, o Direito Internacional vinculativo para os Estados Unidos proíbe o retorno de “qualquer pessoa a um país onde eles possam enfrentar sérios riscos de vida ou falta de segurança”.Dos 1,2 milhões de salvadorenhos que vivem nos Estados Unidos, cerca de três quartos carecem de documentos ou possuem um estatuto legal temporário, o que os torna mais vulneráveis à deportação.Elizabeth Kennedy diz que as políticas de Trump colocaram “ainda mais salvadorenhos - e outros - em risco de deportação e tornou muito menos provável que eles possam apresentar o seu caso para obter proteção efetiva”, citaO relatório afirma que a pesquisa foi feita através de várias entrevistas e reportagens. Contudo, o número real de assassinatos é provavelmente muito maior do que os que estão presentes no documento, uma vez que a maioria dos crimes, que acontecem em El Salvador, não são relatados.