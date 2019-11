Salvar os oceanos. Alexandra Cousteau apresentou um manifesto global de defesa dos oceanos no Porto

Alexandra Cousteau, neta do oceanógrafo Jacques-Yves Cousteau, diz que é urgente apostar numa economia azul. É uma das principais propostas da ativista ambiental para preservar os oceanos que correm o risco de ser vencidos pelo plástico até 2050. As medidas fazem parte de um manifesto global, integrado num programa da UNESCO e foram apresentadas esta quinta-feira no Porto.